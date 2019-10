Previsioni meteo di oggi, 19 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 19 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 19 ottobre 2019 | NORD

Al Nord Italia, si attendono molte nubi soprattutto al Nord-Ovest, sulle aree alpine e prealpine e sui rilievi appenninici. In queste zone ci saranno anche rovesci e temporali diffusi, più intensi sulla Liguria, dove ci sarà il clou del maltempo di oggi. Cielo velato altrove, senza rischio di precipitazioni.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro ci saranno invece nuvole compatte su Toscana, Umbria occidentale e coste laziali, con rovesci o temporali diffusi, soprattutto sulla Toscana settentrionale. Sul resto del Centro e in Sardegna il cielo sarà invece sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo oggi sabato 19 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud Italia invece le previsioni del meteo di oggi annunciano una giornata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, senza però rischio di piogge associate.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in aumento lungo l’arco alpino e l’appennino emiliano, ma anche in Toscana centro-occidentale, Lazio settentrionale, Sardegna e Sicilia occidentali. Stazionarie altrove.

Per quanto riguarda le temperature massime, si registrerà un calo su Piemonte centro-settentrionale, Trentino-Alto Adige. Le colonnine di mercurio saranno invece in aumento su pianura padana, Sardegna, Toscana e Umbria, mentre nel resto della penisola non saranno registrate variazioni importanti.

Previsioni meteo oggi sabato 19 ottobre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Meteo weekend, torna il caldo estivo in ottobre: a Roma 28 gradi Il meteo di oggi in Italia Le previsioni del meteo in Italia per oggi, giovedì 17 ottobre 2019

I venti saranno moderati o temporaneamente forti meridionali sulla Liguria, ma anche sulle coste toscane, venete e friulane. Venti deboli da est sulla pianura padana e da deboli a moderati a Sud in tutto il resto dell’Italia.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mar Ligure e quello di Sardegna saranno mossi, mentre da poco mossi a mossi saranno il canale di Sardegna, il mar Tirreno e l’Adriatico settentrionale. Mossi tutti gli altri bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA