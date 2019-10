Previsioni meteo di oggi, 17 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 17 ottobre 2019 | NORD

Sarà una giornata molto nuvolosa in quasi tutto il Nord Italia, con particolare riferimento alle regioni occidentali. Anche su Lombardia ed Emilia-Romagna ci saranno nubi, con deboli piogge annesse. Le grandi piogge che hanno interessato Genova e la Liguria, per oggi, dovrebbero garantire una tregua, per poi tornare nel weekend. In serata, poi, le precipitazioni si sposteranno anche sulla Valle d’Aosta. Poco nuvoloso o velato altrove.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia, invece, tornerà il bel tempo dopo le precipitazioni di ieri. Si attendono infatti condizioni di sole in quasi tutte le regioni, ad eccezione di annuvolamenti medio-bassi che riguarderanno, soprattutto in mattinata, Toscana, Umbria occidentale e Sardegna orientale.

Previsioni meteo oggi giovedì 17 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Anche al Sud il meteo è in graduale miglioramento. Le previsioni annunciano cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in quasi tutte le regioni, tranne in Campania e nelle aree costiere tirreniche di Calabria e Sicilia. Anche sulla Puglia salentina ci saranno nubi, con annesse deboli piogge.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in calo su Triveneto, regioni centrali, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata e Calabria tirreniche e Sicilia. Stazionarie altrove, mentre non ci saranno aumenti degni di nota.

Per quanto riguarda le temperature massime, si registrerà un leggero calo delle colonnine di mercurio su aree alpine e prealpine, coste di Marche e Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e rilievi calabresi e lucani. Nel resto del paese, invece, le massime saranno stazionarie.

Previsioni meteo oggi giovedì 17 ottobre 2019 | VENTI

I venti saranno per tutta la giornata deboli, variabili al Nord e dai quadranti settentrionali al Centro-Sud.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il Tirreno meridionale, lo stretto di Sicilia, il mar Ligure e il mare di Sardegna saranno mossi. Nel pomeriggio, però, il moto ondoso andrà a calmarsi. Da poco mosso a mosso lo Ionio meridionale, poco mossi tutti i restanti bacini.

