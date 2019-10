Previsioni meteo di oggi, 14 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 14 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 14 ottobre 2019 | NORD

La giornata di oggi, secondo le previsioni del meteo, vede diverse nubi sparse su tutte le regioni, meno compatte sul versante nord-est, con rovesci sparsi sulla Liguria in particolare.

Dalla sera, i fenomeni si estenderanno sul resto del nord-ovest, Lombardia e Veneto meridionale, con possibile intensificazione su Liguria e basso Piemonte, dove potranno assumere carattere temporalesco.

Sulla Pianura Padana di prima mattina potrebbero comparire locali foschie dense.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro e Sardegna, le previsioni di oggi prevedono nuvolosità diffusa su Toscana, Umbria occidentale e Lazio settentrionale, con rovesci sparsi di debole intensità anche lungo le aree costiere.

Sulle restanti aree peninsulari il cielo sarà velato con tendenza ad ampi sprazzi di sereno a partire dalla sera. Sulla Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso al mattino, mentre dal pomeriggio è atteso il sole.

Previsioni meteo oggi lunedì 14 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia cielo generalmente poco nuvoloso, la nuvolosità aumenterà in serata sulla Sicilia, dove potranno verificarsi alcuni locali rovesci.

TEMPERATURE

Le minime in calo sulle aree alpine occidentali, in aumento invece sul resto delle regioni centro occidentali del Nord, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna e regioni centrali tirreniche.

Le massime invece sono in rialzo in Liguria centro occidentale, Sardegna centrosettentrionale, Emilia-Romagna centro-orientale, Umbria e le altre aree interne della Toscana. In lieve calo invece sulla pianura di Piemonte e Lombardia, così come sulle aree alpine occidentali.

Stazionarie sul resto del paese.

Potrebbero interessarti Previsioni meteo oggi, sabato 12 ottobre 2019, in Italia Previsioni meteo oggi, venerdì 11 ottobre 2019, in Italia Previsioni meteo oggi, giovedì 10 ottobre 2019, in Italia

Previsioni meteo oggi lunedì 14 ottobre 2019 | VENTI

Come saranno i venti? Secondo le previsioni di oggi, deboli meridionali lungo le coste di Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, così come sulle Isole Maggiori. Deboli in direzione variabile altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, mossi il mar Ligure, il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno Settentrionale e Occidentale e lo stretto di Sicilia. Poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA