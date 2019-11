Previsioni meteo di oggi, 14 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 14 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 14 novembre 2019 | NORD

Grande nuvolosità al Nord con forti precipitazioni nel pomeriggio prima su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria e in serata in estensione sulle altre regioni. Quota neve dal tardo pomeriggio oltre i 400 metri su Alpi occidentali, in calo fino ai 200 metri sul Piemonte occidentale. Sul resto delle Alpi quota neve sopra gli 800-1000 metri.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvolosità in aumento con precipitazioni sparse su Lazio e Abruzzo. Restanti piovaschi sulle altre aree peninsulari, asciutto sulle Marche. Peggioramento nel corso della serata su Sardegna e Toscana occidentale, dove saranno possibili temporali piuttosto diffusi.

Previsioni meteo oggi giovedì 14 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Rovesci e qualche temporale al mattino sul Sud Italia, specie sulle aree tirreniche peninsulari, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia meridionale, in attenuazione dalle ore serali. Più asciutto altrove nonostante la diffusa nuvolosità. Locali rovesci in serata sulle aree ioniche peninsulari estreme.

TEMPERATURE

Minime stazionarie su Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. In calo altrove, specie su Puglia e Basilicata. Minime in calo su Piemonte, Liguria centro-occidentale, parte Ovest della Lombardia.In lieve aumento sul Friuli. Stabili altrove.

Previsioni meteo oggi giovedì 14 novembre 2019 | VENTI

Venti moderati sulle due isole maggiori, con possibili raffiche di burrasca dalla sera sulla Sardegna, in estensione anche su Liguria, coste toscane, Lombardia e rilievi emiliano-romagnoli. Da deboli a moderati altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, saranno molto mossi il Basso Ionio, lo stretto di Sicilia, il Mare e il Canale di Sardegna. Mossi il Mar Ligure e l’alto Tirreno, che diventeranno agitati dalla serata. Da mossi a molto mossi i restanti bacini.

