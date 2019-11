Previsioni meteo di oggi, 13 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 13 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 13 novembre 2019 | NORD

Dopo il maltempo diffuso di ieri, anche oggi continua la fase di grande instabilità al Nord Italia. Ci saranno infatti molte nubi sul Triveneto, dove sono attese precipitazioni diffuse e intense sui rilievi, che si attenueranno poi nel corso della mattinata. La quota neve, per oggi, sarà intorno ai 700-800 metri al mattino e in rialzo nel corso della giornata.

Su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria ci sarà invece cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche temporaneo transito di nuvole nel pomeriggio. Sul resto del Nord Italia, invece, le previsioni meteo di oggi annunciano nuvole compatte con piogge e rovesci sparsi al primo mattino e in attenuazione poi nel pomeriggio.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia, invece, si attendono nubi compatte sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, con rovesci diffusi e isolati temporali su Toscana e coste laziali, che si attenueranno poi nel pomeriggio.

A sera, poi, ci sarà invece un peggioramento del tempo sulla Sardegna, dove ci saranno rovesci diffusi e locali temporali. Sul versante adriatico, infine, la situazione sarà più tranquilla, anche se a ridosso delle aree appenniniche non mancheranno locali rovesci.

Previsioni meteo oggi mercoledì 13 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud il cielo sarà molto nuvoloso su tutte le regioni, con precipitazioni sparse che si faranno intense e diffuse in Puglia salentina e nelle aree tirreniche peninsulari. Nel pomeriggio, invece, le piogge si ridurranno ovunque, tranne in Sicilia occidentale, dove l’ultima parte della giornata sarà caratterizzata da forti piogge.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in calo su Alpi, regioni centrali, regioni meridionali peninsulari e Sicilia ionica. Le temperature massime, invece, saranno in calo su Alpi, Prealpi, Umbria, Toscana e Lazio, mentre aumenteranno sulle isole maggiori e su Emilia-Romagna, regioni adriatiche centro-meridionali e Calabria. Senza variazioni altrove.

Previsioni meteo oggi mercoledì 13 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno forti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte sulle isole maggiori, anche se si attenueranno nel pomeriggio. Saranno invece forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte su Puglia, Basilicata meridionale e Calabria. Su Lazio e Campania ci saranno invece forti occidentali, soprattutto lungo le coste. Da moderati a temporaneamente forti quelli sulla Liguria, da deboli a moderati altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare e il canale di Sardegna saranno molto agitati, anche se nel corso della giornata subiranno un graduale miglioramento. Molto mossi, invece, il mar Ligure e l’Adriatico settentrionale. Agitati gli altri bacini.

