Previsioni meteo di oggi, 11 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 11 ottobre 2019 | NORD

La giornata di oggi, secondo le previsioni del meteo, è all’insegna del bel tempo in tutte le regioni. Qualche annuvolamento basso previsto soprattutto al mattino sulla Romagna. Previste dense foschie sulla Pianura padana tra la notte e le prime ore del giorno.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvolosità piuttosto diffusa specie sulle regioni adriatiche e sulle aree montuose del Lazio con rovesci al mattino su Abruzzo, in miglioramento dal pomeriggio specie su Marche e rilievi del Lazio. Cielo soleggiato sul resto del Centro e in Sardegna, con nuvolosità scarsa o assente.

Previsioni meteo oggi venerdì 11 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Nuvolosità piuttosto irregolare con possibili piovaschi anche intensi e rovesci su Molise, Puglia garganica e salentina, sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia, in attenuazione però dal pomeriggio, quando saranno possibili ampi spazi di cielo sereno. Tempo stabile o poco nuvoloso sul resto del Sud.

TEMPERATURE

Le minime sono in rialzo sulla pianura lombarda, stazionarie altrove, specie sulle zone pianeggianti del Settentrione, Lazio centromeridionale, Campania del Nord, aree ioniche di Puglia e Basilicata, Sicilia e Calabria. In lieve calo altrove, specie su Sardegna e Toscana.

Temperature massime in calo su Piemonte, Liguria centro-occidentale, Emilia, Basilicata, regioni adriatiche centro-meridionali. In leggero aumento su Sardegna del Nord, Umbria, regioni tirreniche centrali, Calabria ionica e Sicilia centro-orientale. Stabili sul resto d’Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 11 ottobre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Previsioni meteo oggi, giovedì 10 ottobre 2019, in Italia Previsioni meteo oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, in Italia Previsioni meteo oggi, martedì 8 ottobre 2019, in Italia

Venti da deboli a moderati da Nord su Liguria, Puglia e aree ioniche di Calabria e Sicilia. Deboli dai quadranti settentrionali al Centro, da direzioni variabili altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, lo Stretto di Sicilia e il basso Ionio saranno da mossi a localmente molto mossi. Poco mossi il Mar Ligure sottocosta, Tirreno ed Adriatico centro-settentrionali. Mossi i restanti bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA