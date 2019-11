Previsioni meteo di oggi, 11 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 11 novembre 2019 | NORD

Al Nord si attende cielo molto nuvoloso o coperto, con alcune deboli piogge che saranno più intense su Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio, però, le precipitazioni coinvolgeranno l’intero Nord Italia: sul Friuli, addirittura, arriveranno anche alcuni temporali serali. Sui rilievi alpini, invece, ci saranno nevicate dalle ore pomeridiane oltre i 1200-1300 metri.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro sarà una giornata di nuvole fitte un po’ ovunque, con precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche e l’Umbria. Sulla Sardegna, inoltre, sono attesi alcuni temporali, come anche sulle coste della Toscana e del Lazio.

Previsioni meteo oggi lunedì 11 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Anche il Sud Italia inizia a risentire del maltempo che ha già colpito il Centro. Sulle regioni ioniche, infatti, ci sarà una decisa intensificazione dei fenomeni, con rovesci e temporali mattutini su Sicilia e Calabria. Il meteo peggiorerà poi nel pomeriggio e in serata: le piogge interesseranno tutte le altre regioni. Sulla Sicilia saranno di forte intensità, soprattutto nella parte orientale dell’isola.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno senza variazioni di rilievo sulle pianure lombarda ed emiliana, sulle coste venete e su Friuli, Marche, Puglia e Basilicata. In rialzo invece altrove, soprattutto sui rilievi di Valle d’Aosta e Lombardia.

Le temperature massime, invece, saranno in diminuzione sulla pianura padano-veneta, in Friuli e in Sicilia centro-meridionale. In aumento su Puglia garganica, dorsale appenninica e su Abruzzo, Molise e Campania. Stazionarie altrove.

Previsioni meteo oggi lunedì 11 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno forti, con raffiche di burrasca forte, su Ponente ligure e Sardegna. Moderati sul resto del Centro-Sud Italia, con locali rinforzi sulle coste di Toscana e Lazio e intensità in deciso aumento sulle regioni ioniche. Deboli variabili altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mar Ligure e il mare di Sardegna saranno da agitati a molto agitati, mentre il Tirreno e il baso ionio varieranno, da molto mossi ad agitati. Da mosso a molto mosso l’Adriatico, molto mossi tutti gli altri bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA