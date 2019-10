Previsioni meteo di oggi, 1 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 1 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 1 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 1 ottobre 2019 | NORD

Le previsioni meteo di oggi al Nord annunciano una giornata molto nuvolosa su tutte le regioni. Si attendono inoltre deboli precipitazioni, anche a carattere di rovesci o temporali, sulle coste liguri centro-orientali e sulle aree montuose del Triveneto. In serata, poi, il maltempo si sposterà anche su Piemonte, Lombardia, Veneto e parte del Friuli-Venezia Giulia.

CENTRO E SARDEGNA

Come sarà il tempo al centro? E in Sardegna? Secondo le previsioni di oggi ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sardegna, tranne qualche velatura in transito nella parte occidentale dell’isola. Al Centro Italia, invece, sarà una giornata di bel tempo ovunque tranne che sulle regioni tirreniche e sulle aree appenniniche, dove non mancherà qualche piovasco soprattutto nel pomeriggio.

Previsioni meteo oggi martedì 1 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud invece si prevede una giornata di tempo stabile e soleggiato in tutte le regioni. Qualche locale nuvolosità, soprattutto nelle prime ore del giorno, sarà registrata sui rilievi campani e sulla Sicilia sud-occidentale.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in diminuzione su tutto l’arco alpino e sulla Toscana, mentre ci sarà un lieve aumento sulla pianura padana. Temperature minime stazionarie altrove. Per quanto riguarda le massime, invece, si registrerà un calo in tutto il Nord, soprattutto nell’area occidentale, mentre ci sarà un aumento lieve su Sardegna e Calabria tirrenica. Nessuna variazione di rilievo nelle altre regioni.

Previsioni meteo oggi martedì 1 ottobre 2019 | VENTI

I venti saranno deboli variabili in tutto il paese, con direzione dai quadranti occidentali sulle coste tirreniche e da quello meridionali sulle coste adriatiche.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mar Ligure e il Tirreno settentrionale saranno mossi, mentre tutti gli altri bacini saranno poco mossi.

