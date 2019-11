Previsioni meteo di oggi, 1 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 1 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 1 novembre 2019 | NORD

Al Nord Italia, le previsioni annunciano nubi basse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna occidentale, rilievi lombardi e Trentino Alto Adige. Lungo le aree alpine e prealpine ci saranno anche locali deboli piovaschi, che si intensificheranno poi nel pomeriggio con locali nevicate oltre i 2000 metri. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso, con estese velature soprattutto nel pomeriggio.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia, nelle prime ore del mattino ci saranno cieli molto nuvolosi, con deboli precipitazioni soprattutto su Marche, Abruzzo e Sardegna. Sono attesi invece locali temporali sulle coste laziali, che si attenueranno nel corso del pomeriggio. Cielo parzialmente nuvoloso altrove, con copertura in aumento nelle ore serali sulla Toscana.

Previsioni meteo oggi venerdì 1 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud, ci saranno condizioni di maltempo su gran parte delle regioni. Si attendono infatti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale lungo le coste campane e sulla Sicilia, dove potranno essere anche intense. Stesso discorso per la Calabria ionica.

TEMPERATURE

Le temperature minime, in questa giornata, saranno in calo su basso Piemonte, Liguria, Pianura lombarda, Emilia-Romagna, Triveneto, Sardegna settentrionale, Toscana, Umbria, Marche e coste abruzzesi e molisane. In rialzo solo quelle di Lazio centro-meridionale, Campania, Basilicata e Sicilia tirrenica.

Per quanto riguarda le massime, ci sarà un aumento su Piemonte, ponente ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romagna e lungo le coste di Cilento e Calabria tirrenica. Le colonnine di mercurio saranno in calo su Sardegna orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata, Calabria centro-orientale e Sicilia.

Previsioni meteo oggi venerdì 1 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno deboli variabili in tutto il Nord, moderati settentrionali sulla Sardegna (con rinforzi sulle coste orientali), deboli orientali sul resto della penisola.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mar Tirreno e il canale di Sardegna saranno da molto mossi a localmente agitati. Molto mosso anche il mar di Sardegna, mentre il mar Ligure e lo stretto di Sicilia saranno da mossi a molto mossi. Poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

