Meteo, in settimana temporali in tutta Italia. In arrivo aria fresca

Il gran caldo questa settimana lascerà spazio all’aria fresca proveniente dall’Europa orientale e anche a qualche temporale. Già nel corso dell’ultimo fine settimana, il maltempo ha colpito l’arco alpino e le regioni del Nord Italia. Grandinate e forte raffiche di vento hanno provocato danni in molte città e una vittima a Torino. Eventi estremi, questi, che potrebbero verificarsi anche questa settimana a causa dei contrasti termici tra l’aria calda preesistente e quella in arrivo più fresca. Le regioni più a rischio sono quelle a Nord Est – già dal pomeriggio di oggi 8 agosto – e quelle del Centro Sud dove almeno fino a giovedì 11 sono previsti rovesci temporaleschi sulle zone interne fino alle coste.Le temperature, quindi, si abbasseranno grazie ai quadranti settentrionali e nei prossimi giorni proseguirà il flusso di correnti più fresche.

Il direttore e fondatore di iLMeteo.it ha spiegato che la risalita dell’Anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali ha innescato la discesa di aria più fresca e instabile in quota in discesa dall’Europa nord orientale in direzione del bacino del Mediterraneo.

Come riportato da iLMeteo.it , oggi 8 agosto, il tempo al Nord sarà soleggiato, ci sarà soltanto qualche acquazzone residuo. Al Centro il bel tempo lascerà spazio a numerosi temporali su rilievi e zone vicine. Maltempo al Sud sugli Appennini e sulla Sicilia orientale. Domani nell’Italia settentrionale il tempo sarà più stabile. Nella parte centrale del Paese ci sarà, invece, un peggioramento così come al Sud: temporali pomeridiani su tutte le regioni. Mercoledì 10, al Nord il cielo sarà poco nuvoloso con possibilità di pioggia nel pomeriggio. Al Centro e sulle zone interne della Sardegna il tempo sarà instabile. Al Sud proseguiranno i temporali su tutte le regioni.