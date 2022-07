Meteo, grandine e temporali nel weekend. Ad agosto torna il gran caldo

Il caldo nel fine settimana darà una leggera tregua e non mancheranno temporali e grandine in alcune regioni. Ma ad agosto tornerà l’anticiclone africano.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 luglio, una linea instabile raggiungerà le regioni dell’Italia settentrionale, come spiegato da ilmeteo.it. L’aria fresca in quota si mescolerà a quella calda già presente. Questo genererà numerosi episodi temporaleschi che dal Nord Ovest arriveranno al Nord Est nel corso della serata, fino alla notte. Potranno essere accompagnati localmente da grandine di grosse dimensioni e forte raffiche di vento. Nei settori alpini e prealpini ci potrebbe essere il rischio di frane, smottamenti e i torrenti potrebbero ingrossarsi. Al Centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato e al Sud, nella stessa giornata, sono previsti sole e caldo.

Sabato 30 luglio, nel Centro Italia è previsto qualche rovescio sugli Appennini. Mentre al Sud ancora tempo soleggiato e caldo. Le temperature saranno di qualche grado più elevate rispetto al Settentrione. Al Nord ancora temporali sul Friuli Venezia Giulia.

Già da domenica, però, tornerà il bel tempo su tutte le regioni dopo gli ultimi temporali di sabato mattina. Nel corso del weekend, infatti, la pressione aumenterà in modo graduale, come ha spiegato Antonio Sanò, direttore del sito ilmeteo.it. Il caldo non sarà eccessivo fino all’arrivo dell’anticiclone africano. Dal primo agosto, infatti, le temperature torneranno a salire. Intorno alla metà della prossima settimana, si potranno toccare i 40 gradi sulla Pianura Padana, sulle zone interne del Centro e su Sicilia e Sardegna. Tornerà l’afa sia di giorno sia di notte.