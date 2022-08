In arrivo una nuova ondata di caldo. Temperature fino a 40 gradi

È in arrivo una nuova ondata di caldo nell’Europa centro-occidentale che farà registrare temperature da record ad agosto. L’anticiclone africano raggiungerà prima la penisola Iberica e poi proseguirà verso le Alpi. In Francia, Svizzera, Germania e Austria ci saranno 10 gradi in più rispetto alla media di agosto.

In Italia i termometri potrebbero segnare 39-40 gradi all’ombra tra giovedì e venerdì, quando ci sarà il picco del caldo soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Nei prossimi giorni il sole sarà prevalente e soltanto sulle Alpi del Triveneto, in particolare sui settori di confine, potranno esserci brevi rovesci o veloci temporali di calore, come si legge su iLMeteo.it.

La nuova ondata di caldo africano raggiungerà prima le regioni centrali, poi le settentrionali e infine arriverà al Sud. A metà di questa settimana a Firenze, Roma, Bologna, Milano e Padova si raggiungeranno i 38 gradi, 39 a Pavia e a Terni, e nelle zone interne della Sardegna si toccheranno i 40. Al Sud la temperatura, pur essendo elevata, non dovrebbe raggiungere questi livelli. Nel weekend l’anticiclone africano potrebbe indebolirsi.