Adesso è finita veramente. Su Instagram Tomaso Trussardi ha smesso di seguire (defollowato, come direbbero quelli bravi) Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Una storia d’amore conclusasi dopo dieci anni di matrimonio, quella tra l’imprenditore e la showgirl di origini svizzere, dalla quale sono nate Celeste e Sole, le loro due figlie.

C’è da dire che Trussardi non è un personaggio particolarmente attivo sui social, ma di certo questo è un segnale che gli appassionati di gossip non possono trascurare. Non è da escludere, ma è solo un’ipotesi che circola sui social, che a determinare questo forte gesto social sia stato il bacio tra la Hunziker e il suo storico ex marito Eros Ramazzotti, papà di Aurora, nel corso della trasmissione Michelle Impossibile su Canale 5. Un bacio che ha mandato in visibilio i fan, nella speranza di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Ma i diretti interessanti hanno subito smentito, affermando che tra loro c’è solo una bella amicizia.

Una certa acredine tra Trussardi e Ramazzotti c’era già stata qualche settimana fa, quando in un’intervista al Corriere della Sera l’imprenditore aveva detto chiaramente: “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato (Eros, ndr) ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

TV / Ilary Blasi scatenata in tv: bacio saffico con Michelle Hunziker TV / “Fa malissimo”: Michelle Hunziker parla per la prima volta della separazione da Trussardi (e di Eros)

Leggi anche: 1. Michelle Hunziker, dopo l’addio a Tomaso Trussardi c’è un nuovo amore? / 2. Ilary Blasi scatenata in tv: bacio saffico con Michelle Hunziker | VIDEO