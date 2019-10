Temptation Island Vip, Pago: “Ecco cosa è successo con Serena Enardu”

Temptation Island Vip, Pago: “Come va con Serena Enardu dopo il reality”

Una delle coppie che più ha fatto discutere nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island Vip è sicuramente quella formata da Pago e Serena Enardu. Alla fine del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi Serena ha deciso di lasciare il suo fidanzato, anche perché nel corso della trasmissione si era avvicinata al tentatore Alessandro.

In un’intervista al settimanale Chi, il cantautore ha dichiarato: “Per la troppa sofferenza non lo rifarei. I nostri sei anni sono stati travolgenti, speciali e unici. Ricordo ogni singolo momento e ho voglia di riviverli nella mia vita privata prima di Temptation. Durante e dopo per me solo il dolore”, racconta in seguito alla rottura della coppia.

Pago e Serena si sono comunque rivisti dopo la trasmissione: “L’ho chiamata. Volevo parlarle senza nessuno intorno. Avevo le mie cose in casa da lei. Abbiamo parlato tanto e anche il dopo è stato terribile. Poi ho traslocato con una Panda e me ne sono andata a vivere da mia madre”.

Per Pago si tratta di fatto di un sogno infranto: “Io l’avrei sposata e sognavo una figlia femmina. Le dicevo: “Se nascesse come te sarei l’uomo più felice del mondo”. Sogni e parole infranti”.

