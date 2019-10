Pago e il lungo post su Instagram dopo Temptation Island Vip

Un epilogo amaro per la storia d’amore di Pago e Serena Enardu che a Temptation Island Vip si sono detti addio dopo quasi sette anni di relazione, ma dopo un periodo di silenzio arriva un post del cantante su Instagram.

Il falò di confronto finale tra i due è stato particolarmente toccante: i due hanno discusso a lungo, i toni aspri alla fine hanno lasciato posto alle lacrime. Serena Enardu ha confessato a Pago di non provare per il cantante quello che lui prova per lei.

A quel punto Pago non ha potuto che mettere un punto alla storia: “Io ti amo talmente tanto che ti farei vivere felice con chi vuoi”. I due si sono separati, lui è andato via da solo, mentre lei è corsa tra le braccia del tentatore Alessandro, con cui ha avuto un flirt per tutta la durata della trasmissione cult di Canale 5.

Temptation Island, Serena e Pago: la fine di un amore

Serena Enardu dopo la fine della storia è stata travolta da critiche e insulti sui social, mentre, invece, lui invece ha guadagnato il consenso di tanti che si sono apertamente schierati dalla sua parte, inviandogli centinaia di messaggi.

Se fino a questo momento il cantante era rimasto trincerato nel suo silenzio, ora è tornato a parlare sui social: “Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza. Poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti… nooooo… sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare”.

Il cantante si è sentito così di ringraziare chi sta cercando in qualche modo di stargli vicino: “Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore e che Dio vi benedica tutti”.

“Vi avrei postato uno per uno, giuro, ma capite bene che sarebbe impossibile e sopratutto ancora non sono riuscito a leggervi tutti, non riesco a starvi dietro ma lo sto facendo, come lo farebbe, badate bene, uno che ama scrivere, cantare, suonare la chitarra, stare insieme al figlio e andare alla ricerca della propria strada… con calma… ma lo farò, ve lo giuro”, continua ancora nel post Pago.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Poi una dedica speciale: “Un solo post però permettetemelo, si tratta di Nuna Settembre, la mia sorellina, che come sempre mi colpisce lì, nel profondo, dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre, qualunque cosa accada. Con quella meraviglia di mia mamma, con quella forza di mio fratello e quella grande anima di mio padre, perché quando si tratta di me è di loro che si tratta… perché le tue parole sono le loro sorellina, lo sappiamo bene noi, quelle che mi fanno piangere si… ma di gioia”, scrive il cantante.

“E se quello che descrivi sono veramente io… allora sappi che il merito è tutto vostro, del vostro amore di cui io ne sarò sempre certo, quell’amore di cui ne sono onorato e fiero, quell’amore vero, incondizionato, di cui mai ci si può stancare.. Vi adoro anch’ioooooo”, ha concluso il cantante.