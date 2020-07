Chi è la bionda in barca con Stefano De Martino: svelata l’identità della misteriosa ragazza

Ecco chi è la bionda misteriosa in barca con Stefano De Martino

Avvistato in barca in compagnia di una donna bionda, Stefano De Martino torna a far parlare di sé. L’ex partner di Belen Rodriguez si sta godendo il sole dell’estate, in particolare con una gita in barca. Al suo fianco, i paparazzi del settimanale Nuovo hanno però fotografato due ragazze, che a loro volta hanno comunque esternato la giornata anche sui social, tramite post e Instagram stories, dove vediamo il conduttore di Made in Sud immortalato mentre prende il sole oppure si cimenta in sport acquatici. Ma chi è la bionda che in molti hanno pensato fosse la nuova fiamma di Stefano? La donna si chiama Emma, come riporta Libero. “La ragazza, vittima della copertina, è un’amica di Stefano De Martino” ed è felicemente fidanzata. Il compagno è Andrea, tra l’altro presente in barca con la comitiva.

Non c’è tregua per Stefano ormai. Da quando la rottura con Belen è diventata ufficiale, i giornali rincorrono il gossip di continuo, sperando di beccare il conduttore di Made in Sud in compagnia di una nuova fiamma. Stefano e Belen hanno un figlio insieme, Santiago, ma entrambi hanno preferito ripararsi dietro un muro di silenzio, senza dare alcuna motivazione circa la loro storia d’amore naufragata. Ma, mentre i due ex partner preferiscono preservare le loro ragioni, il mondo del web scopre che la ragazza paparazzata in compagnia dell’ex ballerino di Amici non è la sua nuova fidanzata, ma soltanto un’amica.

Leggi anche:

1. Stefano De Martino in barca con una misteriosa ragazza bionda: è lei la nuova fiamma? / 2. Chi è Mariarosaria, la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino dopo Belen: fa la ballerina a Made in Sud | FOTO / 3. Il lungo sfogo di Belen su Stefano De Martino: “Non ho più pazienza”

Potrebbero interessarti Brad Pitt avvistato per la prima volta dopo il divorzio a casa di Angelina Jolie Stefano De Martino in barca con una misteriosa ragazza bionda: è lei la nuova fiamma? Bruno Vespa impietoso contro Diletta Leotta: “Grazia di Dio e dei chirurghi”