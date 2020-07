Stefano De Martino in barca con una misteriosa ragazza bionda: è lei la nuova fiamma?

Stefano De Martino in barca con una misteriosa ragazza bionda

Da ormai settimane tiene banco tra gli appassionati di gossip la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se la showgirl ha più volte condiviso sui social i suoi pensieri e il suo stato d’animo, il bel ballerino ha invece preferito mantenere sin da subito il massimo riserbo sulla vicenda, chiedendo rispetto per la sua privacy.

Dopo la rottura di Belen, però, le voci su una possibile nuova love story per il conduttore di Made in Sud si sono rincorse freneticamente. Inizialmente si era parlato proprio di una sua collega all’interno della trasmissione comica di Rai 2, vale a dire la ballerina Mariarosaria, ma a tal proposito sono arrivate subito le smentite sia della diretta interessata sia dello staff del ballerino.

Un nuovo capitolo viene ora scritto grazie alle foto pubblicate dal settimanale Nuovo, in edicola da oggi, con in copertina proprio Stefano De Martino. Nello scatto si vede l’ormai ex di Belen in barca con al suo fianco una misteriosa ragazza bionda. Il titolo della copertina del giornale diretto da Riccardo Signoretti è “De Martino prende il largo con una bionda”.

Che si tratti davvero di una nuova fiamma o semplicemente di un’amica? Nei giorni scorsi l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia aveva detto che il conduttore di Made in Sud è al momento conteso da due donne, una mora e l’altra, appunto, bionda. Che sia proprio la ragazza bionda paparazzata con lui in barca?

