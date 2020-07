Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi già complici in passato: il retroscena

De Martino e Marcuzzi: gli scatti nel backstage dell’Isola dei Famosi

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: flirt o non flirt? Ancora dubbi sul gossip lanciato da Dagospia oltre due settimane fa e raccolto adesso dal settimanale Chi, che lancia una nuova bomba pubblicando gli scatti inediti che ritraggono i due presentatori de L’Isola dei Famosi nel backstage del reality. In un servizio fotografico che mostra tutta la complicità dei due conduttori, una complicità che a distanza di mesi avrebbe fatto infuriare Belen. Ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini non si limita a mostrare le foto: racconta anche i retroscena di quel servizio:

“Se all’inizio l’atmosfera era freddina sul set, dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un’altra storia. Alessia sussurra dietro le quinte che “Stefano è davvero un bonazzo” e insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi: a petto nudo punto. L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi “hot” mai mostrato fino a oggi. Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy”, si legge nel numero di questa settimana di Chi.

“Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e poi si inizia a giocare… Fino a prendersi in giro, e lo scatto, quell’unico scatto che non doveva esserci, si trasforma in una serie di lunghi scatti, pubblicati ora per la prima volta, dove la parola d’ordine è complicità. Ed è innegabile il feeling che si crea tra i due quando i loro sguardi si incrociano, quando Alessia si aggrappa a cavalcioni a De Martino (eppure all’epoca la coppia non aveva una gran confidenza), quando si illuminano i loro sguardi, quando lui guarda lei e lei guarda lui giocando con le dita come per richiamare attenzioni e attenzione… Insomma, se ai tempi i due fossero stati single, forse oggi avremmo dovuto usare altre parole per descrivere queste immagini E questa complicità”.

“Le fotografie a volte raccontano più di ogni parola scritta”, si legge tra le pagine del rotocalco dedicate a De Martino e Marcuzzi.

