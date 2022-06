Non solo tradimenti alla base della separazione tra Shakira e Piquè. Per 12 anni sono sembrati due perfetti innamorati, una delle coppie vip più amate e invidiate. Ma dietro la loro relazione pare ci siano diverse ombre e punti oscuri. Si è detto che a determinare la rottura sarebbero stati i frequenti tradimenti di lui, poi che in realtà erano una coppia aperta.

Nuove indiscrezioni mettono sul tavolo un altro aspetto. Un ex cognato della cantante ha infatti rivelato: “Dietro c’è una questione di soldi”, ha fatto sapere Roberto Garcia, che è stato fidanzato per otto anni con Lucila, una delle sorelle di Shakira. A determinare l’addio dopo tanti anni sarebbe stato dunque il vil denaro.

Piquè avrebbe chiesto alla cantante tantissimi soldi in prestito per aprire alcune attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia. Shakira glieli avrebbe però negati e i due sarebbero entrati in crisi. Pare, sempre secondo quanto riferito, che la popolare cantante abbia chiesto consiglio ai suoi genitori, ai quali è molto legata, e sarebbero stati proprio loro a sconsigliarle di dar via tutto quel denaro. “Lei non fa nulla senza il permesso dei suoi genitori, loro supervisionano molte cose della sua vita”, ha raccontato l’ex cognato a “EsDiario”. L’uomo infine ha confermato i rumors secondo cui Shakira e Piquè vivevano separati già da tempo e che hanno deciso di ufficializzare la cosa solo in un secondo momento.