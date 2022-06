Shakira ha fatto pedinare Piqué da un investigatore privato

Shakira ha fatto pedinare Piqué da un investigatore privato: così ha scoperto il tradimento che ha portato alla separazione della coppia.

Secondo alcuni giornali spagnoli, infatti, la cantante colombiana, insospettita dal comportamento del suo compagno, con il quale ha due figli, Milan e Sasha, si sarebbe rivolta a un’agenzia investigativa con l’obiettivo di scoprire cosa facesse il calciatore fuori dalle mura domestiche.

È così, dunque, che Shakira avrebbe scoperto il tradimento di Piqué con una 20enne catalana che lavorerebbe come cameriera in un locale notturno di Barcellona. E sarebbe proprio in questo locale che sarebbe avvenuto il primo incontro tra i due con la relazione che poi sarebbe andata avanti per diverso tempo.

“Sei la mia first lady” sarebbe arrivato a dire il calciatore alla sua amante con la cantante che, una volta capito che non si trattava di una semplice scappatella ma di una vera e propria relazione, avrebbe deciso di porre fine alla storia con il difensore del Barcellona.