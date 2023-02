La pesante frecciatina di Shakira a Piquè nel giorno di San Valentino

Shakira stavolta ci va giù dura su Piquè: dopo la canzone con la quale ha letteralmente umiliato il suo ex la sua nuova compagna, Clara Chia Marti, infatti, la cantante ora ha intonato le parole di un brano in cui si parla di “uccidere” l’ex.

Nel giorno di San Valentino, infatti, l’interprete colombiana ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui, mentre si dedica alle pulizie di casa, canta sulle note di Kill Bill di SZA.

Nulla di particolare se non fosse che la parte scelta da Shakira reciti così: “I might kill my ex, not the best idea/His new girlfriend’s next, how’d I get here?/I might kill my ex, I still love him though/Rather be in jail than alone”. Ovvero: “Potrei uccidere il mio ex, non è una buona idea, la sua nuova ragazza è la prossima, come sono arrivata a questo punto? Potrei uccidere il mio ex, ma lo amo ancora, preferisco essere in prigione che da sola”.

C’è da dire che la cantante non nomina mai il suo ex compagno né la sua nuova fidanzata, ma il riferimento, visto anche il giorno scelto, ovvero la festa degli innamorati, appare quanto mai evidente.