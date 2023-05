Selvaggia Lucarelli e l’incidente di Harry e Meghan: “Ora qualcuno dirà che vogliono farli fuori, che lagna”

Selvaggia Lucarelli e il commento al vetriolo sull’incidente di Harry e Meghan

L’incidente sfiorato da Harry e Meghan per sfuggire ai paparazzi sarebbe solo un colpo di teatro per far parlare della coppia: lo sostiene Selvaggia Lucarelli che accusa i duchi del Sussex di aver quantomeno ingigantito ciò che sarebbe accaduto nella serata di martedì 16 maggio a New York.

La giornalista ha parlato della vicenda in una serie di stories postate sul suo profilo Instagram. Dapprima ha ripostato una sua storia del 7 maggio in cui, pubblicando la foto di Kate Middleton all’incoronazione di Re Carlo III, scriveva: “Meghan che starà pensando a come riprendersi la scena dopo aver visto queste foto scintillanti. Quanto scommettiamo su un imminente colpo di teatro?”.

Selvaggia Lucarelli, poi, oltre a chiedersi il significato dell’incidente “quasi catastrofico” così come dichiarato dal portavoce di Harry e Meghan, ha chiesto: “Perché mai una coppia che sta insieme da anni, sposata con figli, dovrebbe scappare in auto da paparazzi?”.

“Perché dovrebbe esserci un inseguimento? Ci sono i paparazzi? E stica**i. O al massimo che palle. Ma certo non ti metti a seminare qualcuno alle tue spalle”.

La riflessione di Selvaggia Lucarelli è poi proseguita: “Ma possibile che questi due frignino dalla mattina alla sera perché vorrebbero vivere come persone normali, lontani dai riflettori e dall’attenzione morbosa, e poi siano sempre davanti alle telecamere, seguiti da portavoce che passano veline ai giornali, pagati per fare libri e serie tv sulla loro vita privata, desiderosi di flash e fama?”.

“Come rovinare la festa a Buckingham Palace – scrive ancora la giornalista – dopo l’incoronazione e l’attenzione su William, Kate, Carlo e gli altri? Come riportare l’attenzione su di sé, vittima della corona razzista e spietata? Ma ovvio. Dissotterrando lo scheletro di Diana. E chissà, ora qualcuno dirà che vogliono far fuori anche lei e lui”.

L’analisi di Selvaggia Lucarelli si conclude con un video di Ben Affleck e Jennifer Lopez mentre vengono ripresi dai paparazzi in cui scrive: “Ma poi manco fossero l’unica coppia celebre al mondo coi paparazzi tra i co**ioni. Che lagna quei due madonna santa”.