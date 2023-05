Harry e Meghan in fuga in auto dai paparazzi rischiano l’incidente: “Poteva essere una tragedia”

Harry e Meghan in fuga in auto dai paparazzi rischiano l’incidente

Harry e Meghan hanno rischiato di essere coinvolti in un incidente d’auto potenzialmente catastrofico mentre venivano inseguiti dai paparazzi.

È successo a New York nella serata di martedì 16 maggio. A riferirlo è stato il portavoce della coppia secondo cui “l’inseguimento senza sosta è durato oltre due ore ed è risultato in diverse collisioni con altre vetture, alcuni pedoni e anche due poliziotti della polizia di New York”.

“Pur essendo figure pubbliche – afferma ancora il portavoce dei duchi del Sussex – ciò non dovrebbe mai avvenire a scapito della salute delle persone. La diffusione di tali immagini, dato il contesto in cui sono state scattate, non dovrebbe avvenire perché avrebbe il risultato di incoraggiare simili pratiche pericolose, come avvenuto la notte scorsa”.

Non sono state rivelate le condizioni di salute delle persone coinvolte nell’incidente né ulteriori dettagli. A bordo dell’auto che trasportava Harry e Meghan, però, era presente anche la madre dell’ex attrice, Doria Ragland, che insieme alla coppia aveva partecipato all’evento di gala per il 50esimo anniversario della Ms Foundation for Women, in cui Meghan Markle ha ricevuto un premio per il suo impegno “a favore delle donne e delle ragazze di tutto il mondo”.