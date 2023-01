Kate Middleton contro il principe Harry: “La psicoterapia non funziona”

Arriva da Kate Middleton il commento più velenoso alle bordate sulla Famiglia Reale lanciate dal principe Harry nel suo libro Spare.

La moglie di William non ha mai menzionato il duca di Sussex ma secondo i presenti e gli immancabili tabloid le sue parole erano indirizzate proprio al cognato.

Nel suo libro, infatti, Harry racconta, tra le altre cose, di essere stato aggredito fisicamente dal fratello William al termina di una discussione nata per la moglie Meghan e di averne poi parlato a uno psicoterapeuta.

Volata a Liverpool insieme al marito William, la principessa del Galles si è intrattenuta con i volontari della Open Door Charity, un’organizzazione che assiste bambini e ragazzi con problemi mentali attraverso terapie non tradizionali.

“La partecipazione a questi seminari vi aiuta nelle vostra vita personale?” ha chiesto Kate ad alcuni giovani pazienti. Quando un ragazzo le ha spiegato di riuscire a esprimere meglio le sue emozioni con i metodi della fondazione piuttosto che attraverso terapie della parola o psicoterapie tradizionali, la principessa del Galles ha affermato: “Le terapie della parola non funzionano per ogni persona, non sono per tutti”.

Per questo, secondo Kate, “è importante avere a disposizione una varietà di terapie”. La principessa del Galles ha sottolineato che molti parlano di “salute mentale con connotati negativi”, motivo per cui, secondo lei, è impostante portare alla luce esperienze positive “nuove”, che possono aiutare “a cambiare il modo in cui parliamo” del problema.