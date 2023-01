Il principe Harry accusa il fratello William di averlo aggredito

L’erede al trono d’Inghilterra William avrebbe aggredito il fratello, il principe Harry: è quanto trapela dall’attesissimo libro del duca di Sussex, dal titolo Spare, il minore, in uscita il prossimo 10 gennaio.

“William era furioso, criticava Meghan, abbiamo litigato. Allora lui mi ha preso e mi ha scaraventato a terra” si legge in un estratto del volume pubblicato dal Guardian.

La lite risalirebbe al 2019 quando Harry e la moglie Meghan Markle ancora vivevano in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, William avrebbe raggiunto Harry e Meghan a Nottingham Cottage, la residente dei duchi di Sussex.

Qui, l’erede al trono d’Inghilterra, definito nel libro “furibondo” avrebbe iniziato ad attaccare Meghan Markle definendola “una donna difficile, maleducata e irritante”.

Harry, quindi, avrebbe accusato il fratello di ripetere “la narrativa dei media contro Meghan, come un pappagallo” scatenando la rabbia di William: “Mi afferra per il colletto della camicia, mi strappa la catenina e poi mi scaglia a terra”.

William, poi, si sarebbe scusato per l’accaduto pregando Harry di “non riferire tutto questo a Meghan” anche se quest’ultima sarebbe venuta comunque a conoscenza della lite una volta visti i lividi sulla schiena del marito.

Nel libro, il duca di Sussex racconta anche un dialogo avvenuto tra lui, il fratello William e il padre Carlo in occasione dei funerali del principe Filippo nell’aprile 2021.

Harry ricorda che Carlo era in piedi in mezzo ai due figli: “A un certo punto papà alza lo sguardo verso i nostri volti arrossati e ci dice: ‘Vi prego, ragazzi. Non rovinatemi i miei ultimi anni di vita’”.