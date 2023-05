Ben Affleck e Jennifer Lopez in crisi? L’attore sbatte la portiera dell’auto in faccia alla cantante | VIDEO

Ben Affleck sbatte la portiera dell’auto in faccia a Jennifer Lopez | VIDEO

È diventato virale sul web un video che mostra Ben Affleck e Jennifer Lopez camminare a testa bassa e piuttosto infastiditi tra le strade di Los Angeles.

Nel filmato si vedono i due passeggiare per poi arrivare nei pressi dello loro auto. Qui, con un gesto galante, l’attore apre la portiera per far salire la cantante per poi chiudere lo sportello della vettura in faccia alla moglie.

Prima di salire in macchina, Ben Affleck rivolge lo sguardo verso la persona che sta realizzando il video.

Il filmato, pubblicato su TikTok, ha ottenuto circa 3 milioni di visualizzazioni in poche ore, riaprendo il dibattito sulla coppia.

Secondo alcuni, infatti, sarebbe la prova che la coppia è in crisi come si vocifera già da tempo. Altri utenti, invece, sostengono che i due, e in particolar modo Ben Affleck, fossero semplicemente infastiditi dalla mancanza di privacy e dalla persona che li stava riprendendo.