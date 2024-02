Rottura con Chiara Ferragni, Fedez rompe il silenzio: “Vi pare un gioco?”

Fedez ha rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche sulla presunta fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper è stato intercettato da Michel Dessì, inviato del programma tv Pomeriggio Cinque, sotto la casa di un amico a Milano.

Il giornalista chiede a Fedez come sta e il rapper risponde “Bene, e tu?”. A quel punto l’inviato gli domanda se sono vere le indiscrezioni che stanno circolando sulla separazione tra lui e Ferragni.

“Secondo voi?”, risponde Fedez con la faccia scura. Il giornalista gli chiede se è tutta una messinscena e il rapper risponde: “Vi pare un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Cosa succede, però, non verrò a dirlo a voi, non mi interessano le illazioni della gente”.

“Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…. come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento”, ha continuato.

Il rapper conferma però che sarà alla sfilata di Donatella Versace, in calendario questa sera nell’ambito della Milano Fashion Week: “Ci sarò perché Donatella mi è molto vicina in questo momento”, risponde il rapper. Assente alle sfilate invece la moglie.

