È finita tra Rossella Brescia e il coreografo Luciano Mattia Cannito. Lo ha reso noto la stessa ballerina, attrice e conduttrice radiofonica in un’intervista al Corriere della Sera.

La rottura risale all’inizio dell’estate, mentre Brescia era impegnata nelle riprese del nuovo film di Riccardo Cannella, dal titolo Jastimari. “È finita una storia che durava da vent’anni. E successo mentre stavo girando il film”, spiega lei, che ora si trova in vacanza in Grecia con l’amica Annalisa Leo.

La speaker radiofonica, 53 anni, confida che sta soffrendo non poco per la separazione: “Non l’ho deciso io”, chiarisce. “Per me è stato uno choc. Se non sai perché succede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia”.

“Comunque – prova a sorridere – se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io. E non mi devo misurare con Angelina Jolie. Almeno in quel caso c’era un motivo”.

Nell’intervista Rossella Brescia risponde anche una domanda sulla maternità: “I figli li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli – dice – ma non sono arrivati. Però non ho il rimpianto. Sono gli altri che te lo fanno pesare. Ora hanno smesso, ma prima mi chiedevano immancabilmente: quando fai un figlio?”.

L’ex ballerina di Buona Domenica – che oggi si divide tra la sua trasmissione su Rds e il teatro – si era messa con Cannito dopo il divorzio dal regista Paolo Cenci, con cui era stata sposata dal 2000 al 2008. Cannito, 62 anni, dopo una lunga carriera sui più prestigiosi palcoscenici del mondo, dal maggio 2023 è presidente del del Teatro Nazionale della Città di Napoli.

