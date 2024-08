Giallo a Roma, l’influencer Enzo Bondi trovato morto su un marciapiede: aveva 40 anni

Giallo a Roma, l’influencer Enzo Bondi trovato morto su un marciapiede

Giallo a Roma dove, nella sera di giovedì 8 agosto, è stato trovato morto Enzo Bondi, influencer conosciuto sui social con il nome di Kaiserjny.

L’uomo è stato trovato senza vita sul Lungotevere Dante, all’altezza del civico 3. A segnalare la presenza del corpo sono stati alcuni passanti, che hanno subito allertato il 118.

Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza: l’ipotesi, al momento, è che l’influencer sia morto per cause naturali anche se sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Il Kaiser era un influencer molto conosciuto tra i tifosi della Roma, squadra della quale era tifoso e di cui proponeva analisi, discussioni e commenti.

L’ultima storia sul suo profilo Instagram risale a circa 20 ore fa, poche ore dunque prima della tragica morte avvenuta solamente a 40 anni.