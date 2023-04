Dalla messa della domenica a OnlyFans, la storia della predicatrice diventata modella: “Ora sono ricca e felice”

La storia della predicatrice sbarcata su OnlyFans: “Ora sono ricca e felice”

Da predicatrice a modella di OnlyFans: è la storia di Nikole Mitchell, content creator sulla piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, che fino a qualche anno fa predicava la messa ogni domenica in qualità di donna pastore.

La donna, che sul suo profilo Instagram si presenta come “pastore diventata spogliarellista”, ha raccontato la sua storia al Daily Star.

“Le persone si sono sempre divertite a parlare del cambiamento radicale che ho messo in atto nella mia vita: in fondo sono passata da un estremo all’altro, dalla vita senza trasgressioni alla piattaforma di OnlyFans. Penso che chiunque sia cresciuto in un ambiente represso o riesce a sfogarsi in qualche modo o vivrà sempre nel senso di colpa” ha dichiarato la modella.

“Io non volevo che la mia vita prendesse quella piega e per questo ho deciso di darle una svolta – ha aggiunto Nikole Mitchell – Qualcosa che mi rendesse davvero felice e soprattutto libera di essere me stessa, anche se questo ha scatenato molte critiche. Alcune persone della mia ex congregazione mi seguono su OnlyFans e tengono sempre d’occhio il mio profilo e i contenuti che pubblico”.

L’unico rimpianto della donna è quello di non essere sbarcata sulla piattaforma prima: “Questa è una delle cose migliori che io abbia mai fatto nella mia vita. Adesso sono più felice, più libera e anche più ricca!”.