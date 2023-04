Aida Yespica sbarca su OnlyFans: ecco quanto costa e cosa pubblicherà

Aida Yespica sbarca su OnlyFans: ad annunciarlo è stata la stessa showgirl venezuelana con un post su Instagram che ha fatto impazzire i follower.

“Ho perso una scommessa, ci vediamo nell’altro social” ha scritto sul suo profilo Instagram Aida Yespica postando il link del suo profilo sulla piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

La notizia ha mandato in visibilio i fan della showgirl venezuelana, ma italiana d’adozione. “Che si darebbe per una donna così semplicemente stupenda” ha commentato un follower.

“Per lei mi venderei casa” ha scritto qualcun altro, mentre c’è anche chi ironizza: “Piuttosto mi accendo un mutuo”.

“Così tanto di me che non condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi” ha scritto Aida Yespica nella bio di OnlyFans.

Per accedere alla vita privata della showgirl bisogna sottoscrivere un abbonamento dal costo mensile di 25 dollari: non è chiaro cosa pubblicherà di preciso Aida Yespica anche se è molto probabile che la venezuelana proporrà dei nudi artistici così come fatto in passato in occasione di alcuni calendari.