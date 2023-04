Modella di OnlyFans scarica il seno rifatto dalle tasse: “È una spesa aziendale”

Modella di OnlyFans scarica il seno rifatto dalle tasse: “Spesa aziendale”

È polemica su Rebecca Goodwin, modella inglese divenuta famosa grazie a OnlyFans, che al momento di presentare la dichiarazione dei redditi ha deciso di allegare anche il conto dell’operazione di chirurgia plastica per l’ingrandimento del suo seno sotto la voce “spese aziendali”.

La notizia ha provocato la rivolta di alcuni follower, ai quali la modella 28enne ha risposto a tono sul suo profilo Twitter: “A tutte le persone che si lamentano del fatto che la mia plastica al seno sia deducibile dalle tasse, ecco tutte le informazioni che non avete richiesto”.

“Ho fatto l’operazione il 29 giugno, a luglio ho realizzato un profitto di oltre 20mila sterline grazie al mio investimento aziendale. Quindi chiudete il becco” ha aggiunto Rebecca Goodwin.

TV / Massimo Giletti: “Mi dica una cosa un po’ depravata che ha fatto su OnlyFans”. La risposta shock della creator Costume / Mady Gio, l’ex cameriera sbarcata su OnlyFans: “Ora guadagno 100mila euro al mese”

La modella, quindi, ha aggiunto: “Si comportano come se stessi facendo di tutto per evitare le tasse, quando in realtà ho finito per pagare molto di più. Solo perché non lo vedi come un business non lo rende meno un business”.

La vita dell’inglese è cambiata proprio grazia a OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

Secondo quanto raccontato dalla modella, infatti, la sua era una vita di stenti e di sacrifici volti a dar da mangiare alle sue due figlie.

Grazie a OnlyFans, invece, Rebecca è riuscita a comprarsi una casa da 230mila sterline e un’auto da 45mila sterline: “Ho vissuto con sei buste della spesa di cibo per me e le mie due figlie per più di un mese. Non potevo nemmeno permettermi di organizzare una festa per il primo compleanno di mia figlia. Ho avviato OnlyFans per disperazione e ho finito per guadagnare 1.600 sterline nei primi 10 giorni”.

“È stata una follia – ha raccontato di recente la modella – Non avevo mai guadagnato così tanto neanche in un mese, prima. Ora sono riuscito a comprare una casa con quattro camere da letto e una Porsche. La mia primogenita sa quello che faccio e non le dà fastidio…Mia madre è d’accordo. Lo adora. Sono tutti molto accondiscendenti perché hanno visto quanto fossi nei guai”.