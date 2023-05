Nuova foto di Piqué con Clara Chia Marti, i fan di Shakira lo insultano: “Continuo a fare quello che voglio”

Nuova foto di Piqué con Clara Chia Marti, i fan di Shakira lo insultano

Dopo il divorzio da Shakira, l’ex calciatore Gerard Piqué torna a postare una foto sui social che lo ritrae insieme alla sua nuova compagna Clara Chia Marti (qui il suo profilo).

Sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex difensore del Barcellona ha condiviso un’istantanea che lo mostra al fianco della sua nuova fidanzata aggiungendo nella didascalia un cuore dal colore arancione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerard Piqué (@3gerardpique)

L’immagine ha scatenato i fan della cantante colombiana che hanno iniziato a inondare il post con foto di Shakira, ma anche con insulti veri e propri indirizzati sia all’uomo che alla sua nuova compagna.

L’ex calciatore, però, ha mostrato più volte indifferenza nei confronti di coloro che lo criticano. Di recente, infatti, in un’intervista Gerard Piqué ha dichiarato: “Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso”.