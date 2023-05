Micol Incorvaia rompe il silenzio dopo le polemiche per la sveglia del corriere

Travolta dalle polemiche per essersi lamentata sui social di essere stata svegliata alle 9,30 da un corriere che doveva consegnarle un pacco, Micol Incorvaia rompe il silenzio e torna a parlare della vicenda sui social.

“Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno” aveva dichiarato la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Dichiarazioni che avevano scatenato l’ironia, ma anche la rabbia, di numerosi utenti sul web e che avevano provocato anche le reazioni di Fiorello e Luciana Littizzetto, i quali avevano entrambi ironizzato su quanto affermato dalla Incorvaia.

Spettacoli / Fiorello sfotte Micol Incorvaia: “Svegliata alle 9,30 dal corriere, povera. Ma perché Vip? Che lavoro fa?” Spettacoli / Luciana Littizzetto sfotte Micol Incorvaia: “Svegliata dal fattorino? Torna a dormire, è la cosa che ti viene meglio” | VIDEO

Ora, la sorella di Clizia è tornata sull’argomento con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Per quanto riguarda la satira che ne è stata fatta, ho riso anch’io per quanto alcune uscite non fossero esattamente di buon gusto” ha dichiarato l’ex gieffina.

“Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria. Cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con te, che non conosce la tua storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di insultarti” ha aggiunto la ragazza.

Micol Incorvaia, quindi, ha concluso: “Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno/veglia completamente andati”.