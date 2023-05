Luciana Littizzetto sfotte Micol Incorvaia: “Torna a dormire” | VIDEO

Dopo Fiorello, anche Luciana Littizzetto punge in tv Micol Incorvaia dopo che quest’ultima si era lamentata sui social di essere stata svegliata alle 9,30 da un corriere che doveva consegnarle un pacco.

“Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno” aveva dichiarato la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Dichiarazioni che evidentemente non sono passate inosservate sui social, ma anche in tv: se qualche giorno fa era stato Fiorello a prendere in giro Micol Incorvaia, ora è Luciana Littizzetto a sfottere l’ormai ex gieffina.

“Io alle 9,30 ho già portato giù il cane, ho fatto colazione, chiamato mia mamma trenta volte” ha dichiarato la comica nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 nella serata di domenica 30 aprile.

“Sono il fattorino di Amazon. Mi spiace di averti tirata giù dal letto.” – La letterina di @lucianinalitti per Micol a #CTCF pic.twitter.com/JvqJVfPmCx — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 30, 2023

Luciana Littizzetto, poi, ha letto una lettera immaginaria scritta da un corriere di Amazon, in cui non ha risparmiato diverse frecciatine nei confronti di Micol Incorvaia.

“Ho ricevuto un messaggio dal fattorino Amazon che mi ha chiesto se, cortesemente potevo dare questo messaggio a Micol” ha esordito Luciana Littizzetto che poi ha letto la missiva.

“Cara Micol, sono il fattorino di Amazon, mi dispiace averti tirata giù dal letto a quell’ora infame obbligandoti a fare due passi, avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell’anima. Io che mi ero comodamente alzato alle 5.00 ed ero andato a ritirare il furgone per iniziare il mio giro di consegne. Errore mio, dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell’attesa”.

La comica continua: “Anzi, scusami se non ti ho nemmeno portato un croissant appena sfornato da Cannvacciuolo. Perdonaci, noi siamo gente viziata che lavora 30 ore al giorno e paga un mutuo e compra le cose a rate. Non siamo umili come te. Adesso devo lasciarti Micol, vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz’ora”

“Buonanotte Micol, torna a dormire che è la cosa che ti viene meglio” ha quindi concluso Luciana Littizzetto.