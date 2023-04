Fiorello sfotte Micol Incorvaia: “Svegliata alle 9,30 dal corriere, povera. Ma perché Vip? Che lavoro fa?”

Fiorello sfotte Micol Incorvaia: “Ma perché Vip? Che lavoro fa?” | VIDEO

Fiorello punge in diretta tv Micol Incorvaia dopo che quest’ultima si era lamentata sui social di essere stata svegliata alle 9,30 da un corriere che doveva consegnarle un pacco.

“Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno” aveva dichiarato la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Una notizia che non è sfuggita a Fiorello, che l’ha commentata nel corso di Viva Rai2: “Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. Mettetela a tutto schermo. Io sono senza parole”.

“Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera… Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip” ha incalzato ancora Fiorello.

Fiorello che percula piastra magica “ poverina lei è vip , ma vip di cosa?, la sorella di un Incorvaia Che ha sposato il figlio di Eleonora Giorgi “ ahahahaha crepoooo pic.twitter.com/u0Jij2U09G — Soqquadro (@gicarestik2) April 26, 2023

“Sai perché è vip? Non lo so perché è vip. Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il qualche si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni” ha dichiarato ancora lo showman siciliano che poi ha concluso: “Noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà”.