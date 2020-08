Michelle Hunziker: “Come si riconosce il vero amore”

“Amare è guardare una persona mentre dorme. Vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”. Con queste parole Michelle Hunziker spiega su Instagram come si riconosce il vero amore.

“Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore”, scrive la conduttrice svizzera sul social: “Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nel osservarla… vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”.

E ancora: “In quel momento sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro. Per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi… sono quegli attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo. Io lo chiamo l’album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi”.



Leggi anche: 1. Michelle Hunziker racconta la fine dell’amore con Eros Ramazzotti: “Ecco perché ci siamo lasciati” / 2. Michelle Hunziker: “Hanno minacciato di morte me e la mia famiglia”

Potrebbero interessarti Il cambio look di Gianni Sperti spiazza i fan: “Avevo bisogno di cambiare, cancellare un passato scomodo” Belen e Stefano De Martino, lo “scambio di messaggi” su Instagram: cosa sta succedendo Sallusti commuove lo studio con una dichiarazione d’amore in diretta: “Mi hai cambiato la vita”