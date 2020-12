Mia Khalifa raccoglie “la cacca” del cane con la mascherina, poi se la rimette in viso | VIDEO

Incredibile ma vero. L’ex pornostar Mia Khalifa raccoglie “la cacca” del suo cane con la mascherina e poi se la rimette in viso. La “disgustosa” scena è documentata dal video del produttore statunitense Benny Blanco che ha condiviso su TikTok. Il filmato è diventato virale sui social raggiungendo oltre 10milioni di visualizzazioni.

“Ho appena visto Mia Khalifa mettersi la cacca sul viso”, scrive nella didascalia del video Benny Blanco. Non si è fatta attendere la riposta (“geniale”) di Mia Khalifa: “Almeno non sono no mask. Sono appena tornata da un viaggio e dovevo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare la mascherina”.

