“Meghan Markle nuovo volto di Dior”: la duchessa cerca di “reinventarsi” dopo il flop Spotify

Un nuovo contratto multimilionario per la duchessa di Sussex. Secondo i tabloid, Meghan Markle si starebbe preparando a siglare un importante contratto con Dior, dopo la decisione di Spotify di cancellare l’accordo con lei e suo marito Harry.

“Da settimane circolano voci in base alle quali sta per firmare un accordo con Dior”, riporta il Mail on Sunday, citando una fonte della Beverly Hills mondana. “Se ci riesce, nessuno ricorderà che il suo piccolo podcast è stato cancellato dopo una stagione”, ha aggiunto la fonte.

Il riferimento è alla scelta di Spotify di rinunciare a una seconda stagione del podcast Archetypes, ponendo fine all’accordo da 20 milioni di dollari che i due duchi avevano siglato a fine 2020. Ad aprile Meghan è stata scritturata William Morris Endeavor (Wme), nota agenzia delle star, che punta a “reinventare” l’immagine dell’ex attrice. Una fonte di Wme ha dichiarato al Mail on Sunday che l’entourage di Meghan sapeva dell’imminente fine dell’accordo con Spotify. Può essere stato uno choc per tutti gli altri, ma sono settimane che lavoriamo al rebranding di Meghan”, ha detto la fonte, secondo la quale sono arrivate molte offerte anche da altre piattaforme di podcast.

Per i Sussex, un accordo con Dior sarebbe il primo con un marchio di moda. La casa di moda francese ha già fra i testimonial celebrità del calibro di Rihanna e Jennifer Lawrence. e lo scorso mese ha siglato con Johnny Depp un contratto da oltre 20 milioni di dollari. Già l’anno scorso, Meghan ha scelto di indossare Dior durante il Giubileo di platino della regina. Due anni fa, indossò una borsa Lady Dior, chiamata così in onore dalla principessa Diana, al concerto Global Citizen a New York. Recentemente anche Harry ha indossato un abito Dior per l’incoronazione del re.