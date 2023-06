Harry e Meghan, divorzio ormai prossimo? “Lei sempre pronta a fare festa da sola”

Mentre le voci di un divorzio in atto tra Harry e Meghan non si fermano, nuove testimonianze tratteggiano i contorni della vita losangelina dei duchi di Sussex, che secondo alcune fonti viaggia sempre di più su binari separati. E così, dopo la news secondo la quale il principe Harry avrebbe preso in affitto due camere in altrettanti lussuosi alberghi di Montecito (quartiere bene della città in cui vive con la moglie dal 2020) per stare da solo, ecco spuntare un nuovo gossip con protagonista Meghan: la giornalista Petronella Wyatt ha infatti spifferato su Twitter che la duchessa ha un giro di amicizie molto glamour e che, con il suo entourage, partecipa a feste private nei club o nelle ville di altre celebrità, lasciando “spesso e volentieri il principe Harry a casa da solo”.

Secondo gli ultimi report, i duchi di Sussex camminerebbero ormai su due percorsi differenti, guidati da ambizioni distanti anni luce: il primo desidera solo privacy e discrezione, la seconda ambirebbe a una vita più attiva dal punto di vista sociale e artistico. In programma, secondo i bene informati, c’è una biografia a firma di Meghan Markle nonché il rilancio del suo blog The Tig sul modello imprenditoriale del Goop di Gwyneth Paltrow.