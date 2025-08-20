“Non ci sposiamo più”: inizia così il video che i “Me contro Te”, ovvero gli youtuber Sofì e Luì, hanno realizzato per annunciare l’annullamento del loro matrimonio, previsto per settembre. Quella di Luì è in realtà una battuta, che però ha fatto sobbalzare i fan. I due, infatti, si sposeranno comunque, ma semplicemente hanno deciso di rimandare la data delle proprie nozze. E a spiegare il perché sono proprio i diretti interessati in un video postato su Youtube: “Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026” dichiara Luì. Sofì, quindi, aggiunge: “Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”.

I due, infatti, vorrebbero coinvolgere i fan: “L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati. Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente che possiamo dirvi è che sarà primavera 26”.