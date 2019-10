Martina Margaret Maggiore, chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

Le fan di Cesare Cremonini sono “disperate”. La notizia del fidanzamento del cantante bolognese con Martina Margaret Maggiore ha scatenato i commenti delle follower su Instagram.

Tra chi “minaccia” di “buttare i biglietti del prossimo concerto” a chi non si arrende e scrive “Io continuerò comunque ad amarti”, Cesare Cremonini dopo aver pubblicato la foto in compagnia della sua nuova fidanzata ha provocato reazioni divertenti.

La fortunata che è riuscita a conquistare il riservato ex frontman dei Lùnapop si chiama Martina Margaret Maggiore. Non si sa molto di lei, ma curiosando sui social sono emersi nuovi dettagli.

Chi è Martina Margaret Maggiore, la fidanzata di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini, 39 anni, è fidanzato con Martina Margaret Maggiore da circa un anno. Capelli lunghi castani, fisico slanciato e sorriso smagliante, la giovane è uscita allo scoperto solo oggi.

A rendere pubblica la relazione è stato proprio lui. Il cantante, infatti, si è subito lanciato sui social con foto e dichiarazioni romantiche, spesso frasi memorabili delle sue più celebri canzoni.

Martina, a differenza di Cesare, mantiene un profilo piuttosto basso sui social, la ragazza ha il profilo Instagram privato e quelle poche informazioni che si conoscono di lei provengono dal profilo Facebook.

Martina Maggiore è nata a Rimini, secondo quanto riporta Bologna Today ha lavorato per un periodo come bagnina all’Acquafan di Riccione e si è trasferita da Rimini a Bologna per frequentare l’università.

Cesare Cremonini in passato è stato fidanzato con la collega Malika Ayane, la storia tra i due è finita nel 2010.

Cesare Cremonini alla stadio insieme alla nuova fidanzata

Cremonini: “I rapper di oggi si vantano con 5 rolex al polso… Vorrei dirgli com’è vendere 1 milione di copie a 18 anni”