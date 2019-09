Cesare Cremonini, il latin lover della musica italiana, allo stadio con la fidanzata

Ebbene sì, Cesare Cremonini lascia a casa la casacca da latin lover e indossa quello da fidanzato modello mostrando al mondo intero la sua nuova fiamma: sarebbe lei, Martina Margaret Maggiore, la nuova fidanzata del cantante bolognese.

“Fidati di me, non sono un latin lover”. E lei, Martina, si è fidata. E da un po’, a quanto pare, perché la storia tra lei e l’ex leader dei Lunapop va avanti da qualche tempo, all’insaputa dei più. I due pare facciano coppia fissa ormai da un anno.

Su Instagram, dove il ragazzo bolognese più famoso d’Italia pubblica ben poca roba che non abbia a che fare con la musica e con i suoi concerti, è apparsa una foto interessante. Cesare Cremonini è ritratto allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna insieme a una donna: capelli lunghi, occhiali scuri e una Luis Vuitton in spalla. È lei Martina, è lei la fidanzata di Cesare Cremonini.

Accanto alla foto, l’ex frontman della boyband italiana più amata degli anni Novanta scrive una frase semplice che non fa riferimento alcuno alla ragazza. “E quella è la curva dei regaz… È un grande onore aver suonato in questo stadio storico”, scrive l’ex Lunapop. Cesare Cremonini presenta al mondo intero la sua fidanzata senza come se nulla fosse, senza sapere di spezzare il cuore di tante trentenni di oggi, che, teenager l’hanno amato. Eccome, se l’hanno amato.

Di Martina Margaret Maggiore sappiamo ben poco. Riminese di nascita, Martina vive a Bologna da tempo. Sui social non si trova molto e non è un caso che di loro si venga a sapere solo un anno dopo l’inizio della storia d’amore: i ragazzi hanno scelto la privacy e tengono lontana dai riflettori la loro relazione.

D’altronde Cesare Cremonini non ha mai messo in piazza i suoi flirt e le sue storie d’amore. Del suo passato sappiamo soltanto di una relazione con la cantante Malika Ayane, che risale al 2010. Poi più nulla. Ora Cesare spiazza tutti e, con nonchalance, presenta al mondo Martina. E le fan mute, ammirano il loro amore da lontano, con un pizzico d’invidia.

