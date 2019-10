Levante senza freni a Le Iene: “Vi racconto le mie fantasie erotiche e perché il mio matrimonio è fallito”

Levante si mette a nudo in un’intervista esclusiva rilasciata a “Le Iene”. La cantautrice racconta lati di sé sconosciuti ai più, tra questi il matrimonio fallito e le sue fantasie erotiche.

Claudia Lagona (il suo vero nome), è una cantautrice e scrittrice siciliana di 32 anni. Prima di partire per il nuovo tour che dal 23 novembre la porterà in tutta Italia, Levante ha deciso di aprirsi in tv rispondendo alle domande “scomode” degli inviati di Italia1.

L’ex giudice di X-Factor parla degli uomini con cui è andata a letto e delle fantasie erotiche ricorrenti, passando per il matrimonio fallito e la voglia di maternità.

Levante è stata legata all’ex marito per due anni, lui è Simone Cogo dei “The Bloody Beetroots”: “Non sono più sposata. Ci sono dei passi che fai con grande amore ma poi ti rendi conto che sarebbe stato il caso di prenderti del tempo”, spiega Levante. Nell’intervista però la cantante ha anche ammesso di essere di nuovo innamorata, pronta per diventare madre “non ho figli, ma perché no…”.

“La mia fantasia erotica è fare sesso in un bagno pubblico, mi manca anche farlo al mare e nei letto dei miei”, dice Levante. E riguardo alle dimensioni rivela: “Contano, ma poi bisogna anche saperci fare”.

Levante nel nuovo brano “Andrà tutto bene” canta per Stefano Cucchi e i migranti

