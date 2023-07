Incendi Sicilia, Chiara Ferragni corre ai ripari dopo il post in barca: “Pronta a fare la mia parte”

Chiara Ferragni risponde alle polemiche. Dopo il post considerato “irrispettoso” dai follower siciliani alle prese con incendi e disagi causati dal caldo record degli ultimi giorni, l’influencer milanese è corsa ai ripari e ha spiegato di aver pubblicato le foto dalle Isole Eolie lunedì sera, quando ancora non era stato diramata l’emergenza per gli incendi.

A far discutere era stata la scelta di pubblicare una serie di foto dal suo viaggio in Sicilia, accompagnate dal commento “Good Monday”, senza fare riferimento alla difficile situazione che già stava attraversando la regione in cui si trovava in vacanza. La mattina successiva, aveva pubblicato alcune storie in cui chiedeva ai follower milanesi se stessero bene dopo i violentissimi temporali che si erano scatenati al Nord continuando però a ignorare la situazione in Sicilia, che nel frattempo era peggiorata drasticamente. “No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La NOSTRA terra sta bruciando. E sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla”, uno dei messaggi scritti dai fan.

A poco è servito l’intervento di Fedez, che su Twitter ha risposto duramente a chi criticava la moglie: “La Sicilia va a fuoco. Tu prendi un post di ieri mattina di Chiara Ferragni quando l’allerta della protezione civile in Sicilia era stanotte”, ha scritto in un post poi cancellato. La difesa del cantante, in vacanza in Sardegna con i bambini, non è bastata.

“Il post di un lunedì piacevole è stato pubblicato la sera prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post”, ha scritto ieri sera nelle sue storie, prendendosela con Twitter (“continua a fare schifo”). “Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui, per fare la mia parte”, ha aggiunto, senza riuscire a fermare le polemiche: “Non ha neanche chiesto scusa per essere così poco empatica, noi stiamo vivendo un inferno”.