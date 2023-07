Chiara Ferragni nel mirino dei social, Fedez la difende

Fedez difende Chiara Ferragni sui social, ma poi cancella il tweet: è quanto accaduto nella tarda mattinata di martedì 25 luglio quando il rapper ha “risposto” a Fran Altomare, blogger e scrittore che analizza con ironia tutto ciò accade in rete.

Tutto ha avuto inizio quando Altomare ha commentato una foto pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni, la quale attualmente si trova in vacanza in Sicilia mentre il marito è con i figli in Sardegna.

“La Sicilia va a fuoco. Lei (Chiara Ferragni ndr.) dalla Sicilia: Good Monday”: ha scritto in un tweet Fran Altomare.

“Tra tutte le cose che puoi fare con 20 milioni di followers e trovandoti in Sicilia ORA, all’ultimo posto c’è un post in cui dici ‘Good Monday'” ha poi precisato il blogger.

Poco dopo, su Twitter è arrivata la risposta di Fedez che ha scritto: “Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della Protezione Civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Bravo Altomare, tu si che sei stato di grande utilità in questo momento”.

Pochi minuti dopo, però, il rapper ha cancellato il tweet mentre Fran Altomare, che a sua volta ha successivamente il suo post sulla Ferragni, ha scritto: “A quanto pare, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno. Guai ad esprimere un’opinione comunque legittima, se si parla della persona ‘sbagliata’. Perché cerchi la polemica, perché ‘ti serve la polemica’. Salutate il tweet inciminato”.