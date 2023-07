Chiara Ferragni e Fedez, vacanze separate: lei con gli amici e lui con i bambini

Vacanze separate per i Ferragnez. I due si trovano rispettivamente alle Eolie lei (in barca con la sua compagnia da sempre) e in Sardegna lui (con i figli e alcuni amici tra cui Davide Marra di Muschio Selvaggio). Un dettaglio che i fan di Chiara Ferragni e Fedez, sempre attenti a ogni movimento della coppia, hanno subito notato.

Il cantante ha postato alcune storie su Instagram in cui si mostra felice, mentre si gode un po’ di relax in compagnia dei figli, giocando con loro nella piscina della loro casa in Sardegna. Il rapper sta anche promuovendo insieme a Lazza la loro bibita Boem. I fan inoltre hanno notato che Fedez è decisamente più magro, e per questo qualcuno si è detto preoccupato per le sue condizioni di salute.

Dall’altra parte la moglie Chiara, dopo aver partecipato a Milano a una visione privata del film Barbie, è volata in Sicilia e sta soggiornando su un catamarano deluxe. L’imprenditrice e gli amici sono partiti da Lipari dopo essersi imbarcati a Capo d’Orlando e stanno scoprendo le isole che compongono l’arcipelago.

I Ferragnez dunque trascorrono qualche giorno da separati, ma è bastato questo per far riaccendere le voci di crisi tra i due. A inizio anno come ricorderete, specie dopo Sanremo, la rottura sembrava imminente. Poi Fedez aveva smentito, raccontando di essersi trovato a dover gestire gli effetti collaterali dati dagli psicofarmaci che ha iniziato a prendere dopo la diagnosi del tumore al pancreas.