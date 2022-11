Ilary Blasi smentisce il flirt con Edmondo Israilovici | VIDEO

Dopo alcuni giorni di silenzio Ilary Blasi esce allo scoperto e parla pubblicamente di Edmondo Israilovici, il misterioso uomo fotografato a cena con la conduttrice alcuni giorni fa.

In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex signora Totti ha smentito pubblicamente il flirt con titolare di un’agenzia immobiliare che opera sia a Roma che a Milano.

“È stato sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo – dichiara Ilary Blasi nel video in cui inquadra proprio Edmondo Israilovici – hanno detto che tira aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta” scherza la conduttrice.

“Rimorchi di più o ti ho bruciato?” afferma ancora la Blasi con Edmondo Israilovici che risponde: “No, mi hai bruciato tutto”.

“Ci conosciamo da 15 anni” aggiunge l’uomo con la conduttrice dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi che replica: “Praticamente mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”.

“Comunque donne – scherza ancora Ilary Blasi – Edmondo è single, vi lascio il tag: approfittatene” conclude la presentatrice postando poi un selfie dei due, che mette definitivamente la parola fine alla vicenda.