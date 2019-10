Ilary Blasi e Nadia Toffa, la moglie di Totti rompe il silenzio su Instagram dopo l’assenza

Ilary Blasi è stata una delle assenti alla prima puntata “tributo” de Le Iene dedicata a Nadia Toffa. La moglie di Francesco Totti non era infatti tra le “100 Iene” che si sono ritrovate a Cologno Monzese per l’addio alla collega morta lo scorso 13 agosto.

All’inizio della puntata Alessia Marcuzzi, alla conduzione anche quest’anno del programma di Italia 1, ha anche introdotto l’ultimo video inedito di Nadia Toffa, girato nel dicembre dell’anno scorso.

Nadia Toffa, l’ultimo video (mai andato in onda): “Non credo avrò molto tempo”

Ilary Blasi è stata ricoperta di critiche per questa assenza. E con lei anche Miriam Leone e Teo Mammucari, le due altre Iene che sono mancate all’appuntamento organizzato per Nadia Toffa.

“Ilary Blasi e Teo Mammucari saranno ricordati in questo giorno come i due coglioni del gruppo pieni di impegni improrogabili”, hanno scritto i fan della giornalista scomparsa su Twitter.

“Polemiche infondate – scrive la redazione de Le Iene, che ha spiegato all’Adnkronos – Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati”.

Ilary Blasi ha rotto il silenzio sui social. Da quanto si apprende dall’ultima foto pubblicata dalla showgirl su Instagram, Ilary Blasi in quei giorni si trovava a Londra. Nella didascalia dell’immagine condivisa sui social la moglie di Totti scrive “Back Home“.

Teo Mammucari era invece impegnato con le registrazioni del programma Tu sì que vales.

Potrebbero interessarti Diletta Leotta inizia a seguire Alessandro Borghi su Instagram: il gossip social Emma Marrone torna su Instagram: il massaggio che emoziona i fan Chiara Ferragni ha selezionato i suoi outfit migliori di 10 anni fa

L’ultimo addio a Nadia Toffa, perché Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari erano assenti

Ultimo saluto a Nadia Toffa, Le Iene rispondono alle polemiche sui tre assenti

Le Iene, il video inedito di Nadia Toffa: “Non credo avrò ancora molto tempo”