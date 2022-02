“Stesso marito da vent’anni”: così Ilary Blasi parlava di Francesco Totti appena una settimana fa

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, coppia simbolo di Roma e della romanità che per oltre 20 anni ha fatto sognare i fan del “pupone” e non solo. Sono memorabili i gesti che il leggendario numero 10 della Roma ha dedicato alla moglie, dalla maglietta con la scritta “sei unica” dopo il gol nel derby dell’11 aprile 1999 contro la Lazio al “pollicione” dopo quello con l’Australia ai mondiali del 2006, e negli anni i due hanno sempre mostrato una certa sintonia.

Ma adesso sembra che il loro matrimonio sia al capolinea dopo una crisi che dura da mesi, o almeno da settembre di quest’anno, da quando cioè Totti e Blasi hanno smesso di condividere foto insieme sui social. Alla luce delle ultime indiscrezioni, che vedono il bomber romano legato a un’altra ragazza da tempo, le parole pronunciate da Ilary Blasi nel corso del programma “Michelle Impossible” la settimana scorsa, nel siparietto con la conduttrice Michelle Hunziker, assumono un nuovo significato.

“A Michelle si perdona tutto, vi faccio un esempio. Lei chiama le figlie Aurora, Sole e Celeste come il firmamento e nessuno dice niente. Io li chiamo Christian, Chanel e Isabel e mi fanno un mazzo tanto. Va bene, su Chanel ho esagerato, però sugli altri due non si può dire niente”, ha detto la ex conduttrice de Le Iene. “Poi, Michelle sposata con Eros, un cantante internazionale. Lei che fa? Canta! Ha pure inciso un album. Immaginatevi se io avessi giocato a calcio”, ha aggiunto Blasi.

E ancora: “Poi, lei due matrimoni, questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi, storie che tutti conosciamo insomma. Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”. È proprio per via dell’assenza dai social che sono esplose le voci sulla separazione, ma dopo le indiscrezioni diffuse da diversi quotidiano sembra non trattarsi più di un pettegolezzo